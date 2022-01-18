克里姆林宮最知名的批評者納瓦尼（Alexei Navalny）今天表示，不後悔在1年前返回俄羅斯，儘管他返國後即遭逮捕，反對派也遭到歷史性的大鎮壓。

納瓦尼去年1月17日從德國返抵莫斯科1座機場後即遭逮捕，之後當局展開長達數月的打壓行動，納瓦尼最知名的盟友因此入獄或流亡。

納瓦尼今天在Instagram貼文說：「我1秒也不後悔。」

「在獄中待了1年之後，我想跟大家說，當時我被帶向警察車時，我對法院外聚集群眾所說的話：什麼都別怕。」

納瓦尼2020年8月遭人以「諾維喬克」（Novichok）神經毒劑毒害，後來被逮捕引發各界譴責，西方多國也對俄羅斯祭出制裁。

納瓦尼因過去涉及的詐欺罪被判入獄2年多，但他說這背後有政治動機。

納瓦尼被捕1週年前夕，俄羅斯上週將納瓦尼兩名最親近的盟友增列到「恐怖份子與極端分子」名單。（譯者：鄭詩韻/核稿：張曉雯）1110118