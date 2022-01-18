北韓國家媒體今天報導，北韓昨天試射兩枚戰術導彈飛彈，以驗證飛彈精準度。平壤最近接二連三發射飛彈，昨天又再度試射，凸顯北韓在非核化會談停滯之際持續發展飛彈計畫。

路透社報導，這次飛彈試射是北韓2022年來第4次，前兩次試射的是「極音速飛彈」，發射後能高速飛行與機動，14日的另一次試射是從鐵路列車發射兩枚短程彈道飛彈。

南韓軍方昨天表示，北韓從首都平壤一座機場發射兩枚短程彈道飛彈，飛彈飛了約380公里，最高高度達42公里。

法新社報導，這次試射時機點很微妙，因為北韓的唯一主要盟國中國將在下月舉行冬季奧運，南韓也準備在3月舉行總統選舉。

北韓中央通信社（KCNA）今天報導，北韓國防科學院（Academy of Defence Science）從西部試射戰術導彈飛彈，飛彈「精準擊中」東岸外海「島嶼目標」。

北韓中央通信社說：「這次試射主要是在選擇性地評估製造與部署中的戰術導彈，以驗證這個武器系統的精準度。」

北韓中央通信社又說，這次試射「驗證了這個製造中武器系統操作的精準度、安全性與效能」。

北韓不尋常地密集射飛彈已招致美國譴責，在平壤警告會有更嚴重的行動時，各國也敦促聯合國再度祭出新制裁，令人擔憂北韓會回到2017年前美國總統川普烙下「烈焰與怒火」（fire and fury）狠話的緊張時期。

美國國務院在與南韓和日本對口官員通話後說，美國的北韓特使金星容（Sung Kim）敦促平壤當局「停止進行非法且破壞穩定的活動」並重啟對話，說他願意「在無先決條件下」舉行會談。

聯合國發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）簡報時也稱北韓的試射活動「日益令人擔憂」，呼籲相關各方重啟會談以降低緊張情勢，並「促進朝鮮半島可驗證的非核化」。

北韓2017年曾從順安機場（Sunan Airport）試射火星-12型（Hwasong-12）中程彈道飛彈，當時領導人金正恩曾親自視察。

平壤自2017年就沒有試射射程最長的洲際彈道飛彈或核武，2018年與美國展開外交斡旋，但2019年峰會破局，非核化會談停滯，美國與北韓退回僵局狀態後，平壤又開始試射一連串短程彈道飛彈。

金正恩沒有視察最新一次試射行動。

在首爾慶南大學（Kyungnam University）任教的前南韓海軍軍官金東燁（Kim Dong-yup，譯音）說，北韓似乎是在試射KN-24短程彈道飛彈，北韓上一次是在2020年3月試射這種飛彈，當時飛了410公里，最高高度達50公里。

他說，KN-24短程彈道飛彈跟美國MGM-140陸軍戰術飛彈系統（Army Tactical Missile System）很像，是設計來閃避飛彈防禦系統且可精準打擊。

金東燁提到北韓中央通信社的報導時說：「北韓似乎已部署並開始大量製造KN-24短程彈道飛彈。」

「但實質上，這次試射可能是另一次軍力展示，以強調他們最近的警告行動。」（譯者：張曉雯/核稿：劉文瑜）1110118