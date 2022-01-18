前「七朵花」女星賴薇如近年來轉型為談話性綜藝節目的來賓，然而多年來她陸續遭爆料和好友的前男友牽扯不清，先前又疑似遭王思佳影射，讓她忍無可忍發長文痛訴自己誤交損友，被罵「綠茶」10年，日前她又再度發聲，指控對方帶風向霸凌她。

賴薇如日前在IG發文表示：「身為公眾人物講話是更需要負責任的。」承認自己也曾經說錯話、做錯事，「但至少我敢說我不曾用言語霸凌別人，或利用不真實事件帶風向霸凌別人！」疑似對「綠茶婊」事件仍十分在意，她也祝福粉絲2022年都能平安健康。

事實上，先前賴薇如才氣不過，和熊熊合體拍片大聊「茶婊」，接著又發文暗諷：「其實被講綠茶我真的還好，都莫名講10年了！到了這個年紀，更不在意被貼標籤，反正先開槍的茶永遠最高招。」認為自己犯最大的錯就是將對方拉近自己的交友圈，導致自己的生活被打亂。

賴薇如更意有所指表示，當初對方既劈腿又當小三害離婚，「結婚後開始大肆分享愛情觀，走御姐強勢人設，自喻情場高手，這點我管不著，只是不要再牽扯到我，無非是不願意當妳製造話題的流量工具，我沒必要配合演出。」向王思佳嗆聲的意味濃厚。