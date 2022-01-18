台中市長盧秀燕18日上午巡視設在太平區屯區藝文中心快打站。（馮惠宜攝）

Omicron兵臨城下中市會不會限制內用？ 盧秀燕這樣說

國內Omicron疫情本土個案不斷增加，尤其西堤傳播鏈還在延燒，台中市會不會因此限制餐飲內用？台中市長盧秀燕18日上午巡視設在太平區屯區藝文中心快打站時強調，她個人很緊張，疫情隨時會兵臨城下，但台中市目前無確診個案，市府會隨疫情滾動式檢討，萬一台中市不幸有個案、疫情緊張，市府將不排除採限制性措施。

台中市行動市政會議，在全國疫情緊張下仍巡迴到太平區屯區藝文中心舉行，在開議前盧秀燕也順道視察設在屯區藝文中心的快打站，面對媒體詢問，疫情緊張，是否會限制餐飲內用，以及是否跟進北市規劃疫苗護照？做出回應。

盧秀燕坦言，她個人覺得疫情非常緊張，因為全台流動率很快，隨時會兵臨城下，尤其接近年節，民眾會多出拜訪或是出遊，所以必須把第三劑的接種率提高，不能掉以輕心。

但她也強調，截至目前為止台中市無本土個案，相對平穩安全，不過因為Omicron病毒傳染速度快，市府會隨疫情滾動式檢討，努力掌控疫情維持現況、守住現在局面，讓大家可以好好過年，也需市民朋友一起努力配合，相信能讓大家在年節期間好好吃個團圓飯、與親友相聚、過正常生活，萬一台中市不幸有個案、疫情緊張，市府將不排除採限制性措施。

至於台中市會不會跟進台北市發行疫苗護照，盧秀燕再次強調，她希望疫苗護照全國一致，由中央統一辦理，台灣非常小，如每各個縣市規定的護照型式不一樣、區域不一樣，民眾到不同城市，會造困擾，除非中央不發行，要求大家自己弄，台中市才會來規劃。