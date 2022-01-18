國家圖書館再度克服歐洲疫情嚴峻之挑戰，近日與捷克馬薩里克大學順利為「台灣漢學資源中心」計畫案，增添第39個全球夥伴。

這次合作案雙邊協商過程，我國外交部駐捷克代表處代表柯良叡親臨現場了解現況與發展、科技組組長顏宏偉博士主持雙邊視訊會議、溝通協調，協商歷經半年多時間，於今年元月3日由國圖館長曾淑賢與馬薩里克大學校長（Rector Martin Bares）成功完成合作協議簽署。

曾淑賢指出，國圖自2012年起於海外設立「台灣漢學資源中心」，以廣泛布局於全球各大洲，以及均衡設置於不同國家為原則，實質上不僅是將資源與服務分享予合作的大學，這些「台灣漢學資源中心」也有機會成為進一步散播資源的助力。

這次國圖「台灣漢學資源中心」設立於馬薩里克大學之藝術學院圖書館以及漢學研究所圖書館，該校1919年設立，為捷克歷史第二悠久之大學，位處於第二大城市布爾諾（Brno，英國「Time Out」雜誌評選為2022年歐洲第2名度假勝地城市）。

馬薩里克大學共有學生3萬2800名，其中碩士學生7829名、博士生2685名，同時是捷克境內三個設有漢學研究系所之著名大學之一，該校亦於藝術學院下設立亞洲研究中心，共同肩負漢學研究、台灣研究以及語言教學之重要責任。

曾淑賢表示，馬薩里克大學與國圖合作設立資源中心，將使該大學研究人員及鄰近地區的師生更加容易取得中文書刊研究資源。再者，本合作案也將與馬薩里克大學共同舉辦學術活動，此一合作案也將可實質高度嘉惠捷克馬薩里克大學其漢學、台灣學、以及相關主題之跨文化研究與教學。