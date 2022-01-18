台積電在上周四（13日）法說會繳出優於市場預期的財報與財測，過程中公司也宣布今年資本支出最高將達到440億美元（約新台幣1.2兆）讓不少專家眼睛為之一亮。知名財經專欄作家高燦鳴（Tim Culpan）就認為，台積電證明公司在龐大的資本支出下，能穩定運作積極擴張，而三星與英特爾卻分別有資本支出目標繁雜及技術不如人等問題，因此台積電有好的技術與雄厚資金當靠山的狀況下，未來發展可說是順風順水。

美媒報導，高燦鳴撰文稱讚台積電的營運表現，並認為兩大競爭對手三星及英特爾短期內很難超越，「2021年台積電的資本支出300億美元，雖對營業利潤造成壓力，但依舊能從營運中產生400億美元的現金，顯示公司不僅規模龐大，而且相當穩固。」

此外，高燦鳴指出，三星與英特爾應該關注台積電的資產負債表，目前台積電手上握有約380億的現金，代表他們不需要動到任何一毛收入，就能加深研發先進製程的能力，更何況公司還有許多籌碼可以運用，顯示台積電不只在技術面有優勢，資金也是背後很重要的靠山。

儘管台積電後頭有三星與英特爾兩大追兵，但高燦鳴認為，三星雖然是台積電最大的競爭對手，但三星還生產螢幕，且大部分半導體支出用在台積電不願生產的記憶體晶片上，支出範圍較繁雜，兩相比較下差距就變得更為明顯。

而高燦鳴則點出，英特爾雖喊話要積極拓展晶圓代工能力，但技術上卻遠不如三星與台積電，進而陷入最先進晶片仍需要交由台積電代工的困境，「公司能否犧牲獲利來達成執行長Pat Gelsinger想興建的晶圓廠數量，這是值得思考的問題，也是Pat Gelsinger積極爭取美國政府補助的原因。」

高燦鳴認為，台積電並不擔心英特爾的喊話，因為他們已經響應美國政府設廠的提議，又打算在日本、歐洲設廠，加上全球晶片荒問題未解且先進製程晶片需求上升，「台積電正順風順水，只能祝福所有認為自己能追上台積電的競爭對手們好運了。」