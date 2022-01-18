在2021年度持續受到新冠肺炎疫情衝擊下，台灣港務公司創下台灣港群年度貨櫃裝卸量達1545萬TEU之新猷外，亦積極推動離岸風電、水岸觀光等多元業務發展，讓港務公司經營績效再創高峰，也帶動台灣航港產業共同成長。

港務公司也致力於拓展多元營運版圖，在配合政府能源政策下，台灣港群除提供風電業者所需碼頭與場地設施外，港務公司轉投資成立與風電有關事業亦有具體績效，包含台灣港務港勤公司於2021年度與多家業者完成運維業務合約，並添購投入3艘運維船舶加入營運；風能訓練公司於2021年提供風電相關人員訓練超過840人次，為國內風能相關訓練市占率第一名。

在海外投資方面，港務公司轉投資之台源國際控股公司除已完成的新加坡商用不動產投資及台馬紅橋倉儲公司外，2021年另新增2件海外投資案，未來將持續以馬來西亞、越南、印尼等國家為優先投資評估標的，攜手台灣航港業者與當地業者資源，持續擴大航港國家隊合作綜效。

展望2022年，港務公司將以「垂直深耕港棧事業」、「水平擴展新興版圖」、「導入科技港口轉型」、「付出關懷企業永續」等四大理念，擘劃港埠事業多元發展方向，並落實各港發展重點，如完成高雄港第七貨櫃中心第一期工程並交付長榮海運公司，提升高雄港貨櫃競爭力；完成基隆港軍用碼頭及威海營區遷移工程、西4~6旅運複合商業大樓招商；完成台北港南碼頭區S07、S08後線圍堤造地工程，交付風電業者建廠使用；在台中港，則持續拓展離岸風電及觀光遊憩等業務之招商開發等。