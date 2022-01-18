最新民調曝光 70％滿意度拿第一 侯友宜回應了

媒體公布「全國政治人物聲望調查」，新北市長侯友宜以70％滿意度居冠，其次為衛福部長陳時中，第三是台北市長柯文哲。今（18）日上午侯友宜視察疫苗接種時，媒體問他對民調的看法，侯友宜說，民調是一時的，市政能進步才是他最關心的。

侯友宜表示，「民調高低都有我們值得改進或值得做更好的地方，現階段最重要的工作是把防疫做好，民調都是一時的，每天務實做好每一件事，腳踏實地把該扮演的角色、份內的工作把它做好」，做不好的地方要虛心接受、不斷的改進，讓新北市的市政能夠進步，這才是他最關心的。