【旅奇傳媒/編輯部報導】「整座城市，就是光之樂園！」舉辦5年的屏東綵燈節升級2.0版，今年除了沿續以往的萬年溪燈區，加上最夯的屏東縣民公園、勝利星村文化園區，擴大規模為「屏東燈節」，三大燈區分別呈現「糖」、「年味」及「家」主題，結合屏東往昔產業、歷史與人文溫度，從打造萬年溪《光之流域》變成整座城市的《光之盛宴》，1月21日點燈，邀請民眾新年走春賞燈，可愛的虎年小提燈「如虎添翼」以及夜光風車「虎虎生風」，將在21日點燈當天及燈節活動現場發送。

屏東縣政府自2017年起舉辦屏東綵燈節，以流貫屏東市的萬年溪為場域佈置藝術燈飾，跳脫傳統燈會形式令人驚艷，近年屏東市容景觀脫胎換骨，縣府決定融入城市地景，擴大綵燈節規模為「屏東燈節」，民眾悠遊其間更能感受城市的蛻變與進步。

▲萬年溪燈區-綺麗南國。 圖：屏東縣政府傳播暨國際事務處／提供

萬年溪燈區從萬年溪仁愛路至棒球路段，涵蓋萬年公園、復興公園二座公園在內，佈置22座燈飾，以年味、祈願、繽紛童趣與科技變幻為主，其中萬年溪景觀橋變成一道劃破星空的銀河，設置動力機械的造型太空梭燈飾，搭配燈光、煙霧及音效，宛如太空梭一飛沖天模樣；沿岸1.8公里長的人行道樹以水藍、檸檬黃、水粉及玫瑰金4種燈光妝點，十分夢幻。

縣府近年改造萬年溪畔的復興公園，大膽破堤後引萬年溪水進入公園，成為最美的水域生態公園，今年首次結合萬年溪佈展燈飾，特別規劃水舞燈光秀演出，一新民眾耳目。

▲縣民公園燈區-日陽。 圖：屏東縣政府傳播暨國際事務處／提供

榮獲12座國際大獎的縣民公園，前身是舊紙漿廠，燈區即以「光、影、糖、紙」為主題，配合縣民公園工業遺址及貫穿公園的殺蛇溪，透過燈光藝術交織歷史的紋理，見證紙漿廠的轉型，回首屏東「糖都」的燦爛榮光。

燈區14座燈飾中，有高達10公尺的主燈「摺紙生花」，以機械動態及摺紙藝術展現花朵開合樣貌；「時間螺旋」以竹編表現甘蔗在顯微鏡下維管束與細胞壁樣貌，還有與糖業有關的「糖果與糖果紙」、「HOME」、「逐光」等作品。縣民公園佔地20公頃幅員廣大，縣府還貼心設置遊園列車，長輩或小朋友逛累了，可以免費搭乘，輕鬆遊賞。

而之前在看海美術館造成轟動的「春江獸」，這次400公斤重的巨獸將變身為「年糕怪獸」，帶著滿滿年味在縣民公園與大家見面，預料將再掀起熱潮。

▲勝利星村燈區-家是隨處可得的遊樂場。 圖：屏東縣政府傳播暨國際事務處／提供

勝利星村燈區12座燈飾以「家」為主題，透過不同時空背景、空間環境、族群物種、角色立場等，結合復古懷舊與童趣幽默詮釋所謂「老家」的樣子，同時與大小朋友喜愛的snoopy史努比合作，史努比將在勝利星村各個角落出沒，還有史努比公車及Pbike，讓史努比陪伴大家過年，超級可愛。

除了燈飾外，還有文青市集及藝術展演，勝利星村燈區燈節期間將舉辦「舊好勝-揮別冬墨·除舊佈新Ｘ春聯市集」及「樂虎Show-屏東街頭藝術派對」，縣民公園燈區則有「晴空藝文町」、「星光市集」、「微風BAR」和「山海屏行定目劇」。

▲勝利星村燈區-家是萬能的電鍋。 圖：屏東縣政府傳播暨國際事務處／提供

▲縣民公園燈區-摺紙生花。 圖：屏東縣政府傳播暨國際事務處／提供

另為因應今年燈節3大燈區，縣府規劃免費接駁車串聯燈區，燈節期間每日下午5點至10點，每15-20分鐘一班車，從屏東轉運站發車，行經勞工公園（前勞工育樂中心）、復興圖書館、縣民公園（棒球場對面）、幸福公園站、勝利星村、移民署站等。

「屏東燈節」將於1月21日正式點燈至2月28日，縣府表示，屏東在2019年舉辦台灣燈會，那一年的燦爛至今仍為人津津樂道，當時屏東就是率先結合地景設計燈飾，「屏東燈節」則透過燈飾串聯把整座城市變成藝術景點，民眾來到這裡不僅僅只是賞燈，同時遊歷了城市的歷史文化，享受城市漫活氛圍，人也融入燈節與城市一景中，將帶來更深入的感動與體驗。

2022屏東燈節

日期：01/21-2/28，每晚17時30分至22時00分

地點：萬年溪燈區（屏東市萬年溪仁愛路至棒球路段）、

縣民公園燈區（屏東縣民公園）、

勝利星村燈區（勝利星村創意生活園區 V.I.P ZONE）

活動詳情請至屏東縣政府官網、屏東縣政府傳播暨國際事務處臉書或活動官網查詢。

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