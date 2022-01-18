周二截至目前為止，澳洲通報的染疫死亡人數已經創下新高。儘管該國的單日新增感染人數略見放緩，但迅速傳播的Omicron變種病毒仍導致住院人數持續創下高峰。

在Omicron變種病毒肆虐下，澳洲正面臨著該國最嚴重的一波新冠疫情，現在因染疫而必須住院和住進加護病房的患者人數都創下了疫情爆發以來的最高記錄。

根據官方數據，截至澳洲時間周二近午，該國人口最多的三個州新南威爾斯、維多利亞和昆士蘭共通報74人染疫死亡，已經超過上周四全國57人染疫死亡的記錄。

新南威爾斯州長Dominic Perrottet在記者會上表示：「今天，對我們州來說，是非常艱難的一天」。該州周二截至目前為止通報36人染疫病歿，創下疫情爆發來新高，且其中33人已經接種過疫苖。

由於該州的疫苖接種率已經很高，州長Perrottet拒絕採取任何嚴格的限制措施，周二他在記者會上仍然表示，雖然住院人數不斷增加，但目前醫院還能應付，「雖然我們面臨挑戰，但世界其他地方也一樣」。

由於住院人數不斷增加，維多利亞州周二宣布所有醫院進入代表短期緊急情況的「棕碼」（code brown）狀態，這表示醫院有權取消非緊急醫療服務，並取消人員休假。

澳洲當局曾表示，未接種疫苗的年輕人占全國住院人數「相當大的一部分」。

根據澳盛銀行周二發布的一項調查，儘管澳洲各州都不願意重啟封鎖，並讓企業仍開門營業，但由於Omicron疫情大爆發促使民眾「自主封鎖」、導致消費支出遽跌，上周澳洲的消費者信心已經受到重創。

此外，周二公布的重要民調顯示，由於Omicron疫情不斷升高，總理莫里森的支持度大受打擊，在幾個月後就要展開大選之際，澳洲的政局出現反轉，在野的工黨在支持度上搶得領先。

根據最新統計，新南威爾斯、維多利亞、昆士蘭和塔斯馬尼亞州（Tasmania）通報的新增病例略超出6.7萬例，少於上周四創下的全國單日最高記錄15萬例。其他州將今日晚些時候陸續通報。

自這場大流行爆發以來，澳洲累計確診數已經達到約160萬例，且過去兩周就占了約130萬例。累計染疫死亡人數為2757人。