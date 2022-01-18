本土疫情又再度升溫，國內企業再啟動分組營運模式，各單位依規劃執行分組分流，員工及學生也被迫回到WFH、LFH型態。反應在台股表現上，今早電腦周邊族群表現優次大盤。包括廣達(2382)、英業達(2356)、佳世達(2352)、群光(2385)、華碩(2357)、宏碁(2353)等股價都力守紅盤。

廣達2021年第四季營收、全年營收都創下歷史新高，展望今年第一季淡季不淡。因應Omicron壓境，本土疫情持續升溫，廣達昨（17日）率先恢復三級警戒期間控管措施。另外，各公司也因應疫情變化，取消大型尾牙聚餐，改由部門各自餐敘。廣達去年12月底再砸4.46億元新台幣，擴充美國田納西州廠伺服器產能。廣達伺服器今年目標仍是雙位數增長，業務成長動能強勁，除新增客戶外，既有大型雲端服務供應商（CSP）需求也有增長。

宏碁搶攻學生商機，最新推出TravelMate B3和TravelMate Spin B3筆電，並將搭載Windows 11 SE及Windows 11 Pro Education，這兩款11.6吋筆電滿足使用者一整天課堂所需而設計，除具軍規耐用標準認證與長達10小時的電池續航力外，全機機殼以超過14％消費後回收塑膠（PCR）製成。TravelMate Spin B3採用抗菌設計，不僅採用抗菌康寧Gorilla Glass玻璃觸控螢幕，在鍵盤、觸控板和鍵盤手托等頻繁接觸的表面，添加銀離子抗菌塗層。此外，使用者亦可加購選配可收納的Wacom AES手寫筆及500萬畫素HDR後鏡頭（world-facing），供學校針對學生特別需求採購客製化筆電。