經過幾個月的買超累計，截至上周，外資持有CATL(寧德時代)股數已達8.5%，不僅在短短兩年暴增4倍，同時，也快要追平之前大買貴州茅台的最高持股紀錄。不過，市場也開始質疑，外資在中國大陸股市中，是否已有過熱情況。

CATL這家全球最大的電動車電池製造商，因為相關產業已躍身為市場主流，因此股價也從2020年迄今已飆升4.7倍。由於CATL頻頻在海外曝光，因此受到全球法人的追捧。但有些外資認為，CATL股價短期風險高因為漲太大，若碰到行情不好時，恐怕會成為外資的提款機。

藍權資本管理認為，外資持有一檔股票時會看很多層面，公司的估值以及投報率都是要考慮的，因此也關係著外資還會不會續買。這些國際法人持有率愈高時，操作起來也會更謹慎。

對於中國大陸最大的一支股票茅台，外資持有比例在2019年3月達9.6%的最高峰。之後，茅台股價續漲並於2021年2月來到波段高點，約2600人民幣。與目前價位相比，股價大概下修近3成。

外資持有中國大陸前5大股票中，高峰期以茅台的9.6%最多。雖然寧德時代目前只有8.5%持有率，但外界懷疑，外資還會繼續再買上去。

從2021年12月波段高點，下修約15%至今的590人民幣，CATL在過去4個交易日反彈13%。經計算，CATL的本益比約70倍，略高於2021年的一半左右。不過，對於一些外資來說，寧德時代還沒下修至可買價位。

法國巴黎銀行資產管理有位基金經理人指出，自己尚未買進CATL，也承認中國大陸股市確有其獨特性，但看到可以較低廉價格購買其它類型陸企時，就會對目前還不算便宜的CATL買不下手。