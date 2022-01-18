DRAM廠南亞科(2408)將在下周三(26日)舉行法說會公布上季獲利以及對本季之展望。南亞科去年第四季因市況短期修正，營收季減約一成。今年第一季市況是否持續修正成為下周三法說的重點。

南亞科2021年12月自結合併營收為69.37億元，月減4.41%，年增36.62%。去年第四季DRAM市況進入短期修正，加上公司已無庫存可供銷售，單季營收約213.99億元，季減約10.22%。

2021年受惠記憶體市況復甦，銷量及價格走揚，全年合併營收856.04億元，創新高，較前年增加40.32%。

南亞科表示，去年第四季DRAM市況進入短期修正，價格微幅下滑，但幅度不會太大，市場還是有不錯的需求，對後市並不悲觀；南亞科26日的法說，將釋出對於本季以及今年的產業展望。

在現貨市場方面，隨著買盤小量回補，DRAM現貨價止跌回升，DDR4現貨均價近1個月彈升約1成。惟研調機構集邦科技TrendForce目前對2022年第一季DRAM合約價預測維持約8~13%的季跌幅。

整體來看，因農曆年前補庫存的力道不強勁，市場預期農曆年後現貨價漲勢可望更為明朗，推升第二季合約價正式止跌回升。