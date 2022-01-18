考量北部地區Omicron變異病毒株明顯「社區化」、「流感化」，為保全高雄市醫療量能，高雄市政府18日宣告，醫療院所除特殊情況外全面限制探病，同時呼籲第一至三類高風險職業類別與長輩儘速接種第三劑疫苗。

市長陳其邁表示，符合第三劑加強劑接種資格者盡快接種，除了大型接種站之外市府也在機場、港口等地設站接種。

統計到目前為止，高市第一至三類高風險人員，包含醫事人員、防疫人員、航空機組員、港埠CIQS及以外之第一線作業人員、防疫計程車、防疫旅館等相關高風險職業工作者已接種6萬4493人。

針對75歲以上長輩，比照第一、二劑逐位發通知單；針對65至74歲長者，如屬接種兩劑AZ者，本週將逐戶發放通知單。已經接種兩劑莫德納的長輩，則以個別簡訊與宣傳單通知，請晚輩協助長輩上網以預約系統預約接種，可自行選擇欲接種的疫苗，市府建議以BNT或高端疫苗混打為原則。

陳其邁強調，為增進接種效率，即日起接種站現場指揮官可依各場站狀況，自行決定現場預約、隨到隨打名額。