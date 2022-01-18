立法院國民黨團遭指用「案海戰術」杯葛預算審查，對此，國民黨立委李德維指出，平均來看，每位國民黨立委針對每個部會單位機關的提案只有2.6個，反觀民進黨團，2兆2千億元的預算，61席委員只提了74個案子，且有一半都集中在國防外交委員會。

李德維今（18）日在臉書指出，2兆2千億元是今年中央政府總預算的規模；46個則是中央政府部會機關單位的總數；38席是國民黨立委席次的總數；4620案則是國民黨立委針對中央政府總預算提案的總數。

對於民進黨團指控，國民黨團用「案海」戰術來癱瘓審查、杯葛預算，李德維說，把數字攤開來算一算，平均每位國民黨立委，針對每個部會單位機關的提案只有2.6個。2兆2千億元的規模，國民黨團提案是為代替民眾監督，請各部會單位機關說明預算編列、交代使用計畫、提供評估報告，若有不合理之處，依法減列或刪除，這不只是權力，更是責任。

反觀民進黨團，針對2兆2千億元的預算，61席委員，總共只提了74個案子，其中還有31個集中在國防外交委員會。李德維更指，掌管財政部、審計部、中央銀行、金管會與主計處的財政委員會，民進黨團共有余天、沈發惠、高嘉瑜、吳秉叡、林楚茵、郭國文與鍾佳濱等7位委員，結果總共只提了1個案子。

李德維批評，這是一種「自我閹割」、「自降格調」，成為蔡總統與蘇貞昌的「橡皮圖章」，行政部門想怎麼幹就怎麼幹，想怎麼花錢就怎麼花錢，民進黨團只管背書，心中只剩下民進黨公職的角色，忘卻了立法委員的憲法權責。