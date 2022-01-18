臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

國民黨連敗未來怎麼走？ 王金平喊話團結這樣說｜中時新聞網

去年底四大公投案、台中市第二選區立委補選、台北市第五選區林昶佐罷免案，國民黨慘遭「三殺」，黨主席朱立倫的責任問題引發討論。立法院前院長王金平昨日（17）出席活動，談到國民黨近況時表示「我想還是團結第一吧」。王的說法引發熱議，有大批網友卻忍不住開罵，認為國民黨會淪落今日與王脫不了干係。

王金平昨日出席「國民黨第四屆國會青年體驗營」活動開幕式，被問到有許多聲音認為朱立倫應對國民黨近日的表現負責，王則回應，自己沒有參與黨內活動，像公投與補選都沒有直接參與，所以不便回答任何問題。

針對建議朱立倫應擴大決策圈的說法，王金平則表示，每個人看法都不同，有些人可能認為認清情勢才能做出應變措施，他認為雖然不一定是人多了就一定可以怎麼樣，但人一多可以考慮的面向會較多元。至於國民黨現況，王表示「我想還是團結第一吧」，強調國民黨需了解競爭政黨之目的，並搞清楚自身處境來做出最好的因應，方能壯大國民黨的關係與實力。

王金平的言論引發網路熱議，超過135則留言湧入《中時新聞網》臉書相關連結，且一面倒都是對王的批評：「藍皮綠骨」、「都是你！」「當初就是你不動用警察權才會變成如此局面」、「看看老柯現在的氣焰」、「你自己都不團結了還敢講團結」、「好好養老別出來說話了不行嗎？」