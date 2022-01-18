微風集結各館針對微風積點禮遇會員推出600份價值超過3000元的超值福袋，1月20日9時起預購，每袋1000元，會員用Breeze Rewards內的微風錢包Breeze Pay線上享樂券預購，有機會抽豪華住宿、Apple TV 4k 32GB、9999 純金虎年金飾、Panasonic 極潤奈米水離子吹風機、Georg Jensen 行李箱、頂級水果禮盒等獎。2月1日初一13時前完成福袋兌領，可享有「福袋加碼抽」抽獎資格，抽價值159萬9900元的VOLVO XC40 TC Momentum。

預購微風福袋，2月1日初一13時前完成福袋兌領，可抽價值159萬9900元的VOLVO XC40 TC Momentum。（微風提供）

今年微風也把紅色購物提袋延伸使用較為耐用的牛皮材質，限量推出「Chic Chic Bag」，源自法文的「Chic」，有「時尚、優雅」之意，微風積點禮遇會員2月1日前單筆消費滿5萬元或扣會員點數8萬點可兌換。

微風藝人佟凱玲展示Chic Chic Bag，展現優雅神秘感。（微風提供）

微風福袋獎項「高雄洲際酒店高級大床港灣海景房 住宿券含兩客早餐」，價值2萬6540元。（微風提供）

此外，Breeze Rewards寵愛會員，2月16日前於微風廣場、微風南京、微風信義、微風松高、微風南山使用微風錢包結帳，單筆達2萬元贈8888點；另，累計消費滿2萬元可參加線上登記排名賽，累計消費前7名的會員即可依序獲得SAMSUNG 8K QLED55”、SAMSUNG Galaxy Z Fold2、SAMSUNG Galaxy Watch等獎，消費累計金額愈高，獲獎機會愈大。

微風福袋獎項「9999純金虎年金飾」價值4000元。（微風提供）

今年起悠遊付也在微風全面上線，檔期間推出新戶、滿額、高額消費等回饋，2月6日前使用LINE Pay綁定任一銀行卡或LINE Pay Money付款，單筆滿1888元，享LINE POINTS 3%回饋。