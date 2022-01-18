金球獎影后潔西卡雀絲（Jessica Chastain）近日忙著宣傳新電影《355：諜影特攻》行程滿檔，但日前受邀與同劇演員潘妮洛普克魯茲（Penélope Cruz Sánchez）一起登上《詹姆斯柯登深夜秀》的她，也在節目中透露拍攝過程曾發生嚴重意外，緊急被劇組送醫治療，讓現場來賓全嚇壞。

潔西卡雀絲近日受訪時透露，當時正準備拍攝一場打鬥戲，但她因為錯估距離而重摔在地，頭部也直接撞到地上的大理石，她甚至聽到一聲東西裂開的巨響，接著她就看到所有人都停止動作看起來非常緊張，當下她也嚇傻不敢亂動，直到她的法籍特技替身走到她面前，害怕的用不太流利的英語對她說「對不起，我必須把它放回去」，呆坐在地上的她開始擔心「把什麼放回去？我的大腦掛在我臉上嗎？」接著眾人便趕緊將她送醫治療。

在一旁的潘妮洛普克魯茲回憶起當時也說道，事發當時所有人都嚇傻了，她也相當擔心，因為一開始潔西卡雀絲還不想送醫持續拍戲，在眾人的勸說下才前往醫院治療包紮，著實讓所有人嚇出一身冷汗。

而這部由潔西卡雀絲坦率領潘妮洛普克魯茲、黛安克魯格、露琵塔尼詠歐、范冰冰及賽巴斯汀斯坦等眾星合作的電影《355：諜影特攻》，故事內容描述多人組成的跨國間諜團隊「355」，試圖阻止第三次世界大戰發生而爆發出一連串激烈衝突。潔西卡雀絲在這部戲中除了是演員也是製片，因此格外重視各項細節，即使自己意外受傷也希望不耽誤拍攝進度，敬業的態度讓不少人讚賞。