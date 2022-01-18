徐若瑄日前捲入王力宏婚變風波，氣得連發三則聲明，重申沒有介入李王婚姻，老公李雲峰也透過律師隔海發聲挺妻，感動之餘也大嘆自己深陷網路霸凌創傷後遺症。重新振作後，徐若瑄將於5月登上小巨蛋演唱會，昨（17日）預告當天會唱《面具》，歌詞盡是表達被抹黑的心境，與前陣子的情況恰好一致。

徐若瑄17日在臉書曝光演唱會要唱的其中一首歌《面具》，表示：「本人在2003年寫的詞，至今還是很喜歡，5/7 我一定要唱！挺幽默輕快的一首歌～快去學起來！」仔細一看，這首歌的詞想表達的意思，正好與徐若瑄衰捲王力宏離婚風波的心聲有些關聯。

尤其是「你戴上壞人的面具，老是惡言又惡語，會引起所有人討厭你，你說的再怎麼有誠意，也沒有人會相信」、「又，一切都是假象，不是你們想像，無所謂真假，社會本來就是這樣，被誤會又怎樣，被傷心又怎樣，玩不起這遊戲的人就請靠邊站，狗狗嗅覺非常靈敏，可以聞到很多東西，卻又色盲黑白分辨不清，觀眾也就跟著相信，最重要的是對的起自己不變的道理，高手過招，帶著面具，誰能博得同情誰贏，我回家去打坐去修身養性，沈默的人最聰明，不做無聊的回應（歹勢 歹勢）」。

不過，徐若瑄自從被扯進王力宏婚變事件後，就限制社群平台的留言功能，禁止絕大多數的網友發表意見，截稿之前無法得知粉絲的回應。