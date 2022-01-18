「大陸第一美胸」31歲大陸女星徐冬冬因有美艷五官和突出E級上圍走紅，先前她結束與大她15歲男星、胡燕妮的兒子尹子維的戀情後，近來積極拚事業。昨(17日)她久違曬出美照，寫下：「好久没凹造型了」，可見她穿上運動Bra和緊身褲，圓潤翹臀和堅挺雙峰曲線超吸睛，有如真人版芭比娃娃，引來網友問：「大嫂你的身材是真實存在的嗎？」

徐冬冬過去演過電影《大嫂》，因此被不少粉絲也暱稱為大嫂，現實世界她的戀情也備受關注，2018年她罕見公開認戀尹子維，此後兩人便常公開放閃，後來媒體報導兩人疑因婚姻理念不合分手，被徐冬冬否認，只大讚前男友是世上最好的人，兩人退回朋友身分後還是好友。

徐冬冬凹出S曲線。（圖／翻攝自徐冬冬微博）

前年媒體報導，尹子維疑似想和徐冬冬復合，見女方拍戲辛苦，就砸了500多萬人民幣，約2116萬台幣，在寧波東海某影城買豪宅想送給舊愛，對此，徐冬冬強調：「他是很好的人，沒復合，沒有收，謝謝​​​​」，尹子維則寫下：「只想你美好，一直支持你...」，似乎在隔空對前女友喊話。

徐冬冬身材令不少人稱羨。（圖／翻攝自徐冬冬微博）

徐冬冬最近在橫店拍古裝戲，特別拍了影片介紹當地環境，更人善心美的為當地工作人員打氣，昨她分享自己穿運動Bra、緊身褲，擺出S形狀的美照，引來粉絲回：「這是哪位仙女呀？長得這麼好看就算了，身材還這麼好」、「姐姐這身材太辣了，我可以啊，瘋狂尖叫」、「我們冬冬姐的身材也太好了吧，誰看了能不心動」、「冬冬姐這身材絕了，該有的料你都有前凸後翹的，這小腰真的絕了」。