華為2021年營收衰退近3成，許久未公開發聲的華為創辦人任正非在致母校貴州都勻一中的信中表示，現在雖是冬天，但是春天很快就會到來，巧合的是，華為員工論壇心聲社區近日也轉發2001年任正非訪問日本後的文章指出，華為總會有冬天，準備好棉衣，比不準備好。

綜合陸媒、港媒報導，任正非是都勻一中1962屆的學生，他的父親任摩遜並曾擔任過校長，他在致母校的新春賀詞除了向老師問好，並表示「現在雖是冬天，但是春天很快就會到來」。

由於華為在美國的制裁下，去年全年營收6340億人民幣（約新台幣2.76兆元），較2020年下跌約29%，因此被認為現在是任正非所說的冬天，而信中的「春天很快就會到來」也被視為信心喊話。

華為員工心中似乎也有同樣的心境，華為員工論壇心聲社區日前轉發2001年任正非談及到日本學習度過冬天經驗寫下的文章與影音，任正非當時曾表示，「華為總會有冬天，準備好棉衣，比不準備好。」，以及「冬天總會過去，春天一定來到。我們乘著冬天，養精蓄銳，加強內部的改造，我們和日本企業一道，度過這嚴冬。我們定會迎來殘雪消融，溪流淙淙，華為的春天也一定會來臨。」