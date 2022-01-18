署立台中醫院急診室上午發生遭車輛衝撞大門驚魂意外。一名男子駕駛一輛自小客車，不明原因突然暴衝，直接朝急診室大門衝撞，當場造成急診室玻璃門破裂，肇事自小客車車頭撞壞，院方警衛也被眼前景象嚇呆立刻外出查看並報警，目前警肇事駕駛並無受傷，目前警方以將駕駛帶回警局釐清肇事原因。

署立台中醫院急診室上午遭一輛自小客衝撞，造成玻璃門碎裂，目前警方正釐清原因。(翻攝自記者爆料網）

署立台中醫院急診室上午遭一輛自小客衝撞，造成玻璃門碎裂，目前警方正釐清原因。(翻攝自記者爆料網）

該輛自小客車衝撞玻璃大門時引起巨大的撞擊聲，讓急診室內的民眾嚇一大跳，目擊民眾對眼前發生的離譜景象也大感不可思議，目前肇事動機及原因仍有待警方釐清。