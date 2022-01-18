亞東醫院昨新增1名護理師確診（案17967），院方緊急匡列全院5千人進行普篩，到目前為止均為陰性。亞東醫院院長邱冠明表示，目前從疫調角度無法判斷其傳播鏈，需做基因定序才能判斷和哪一條傳播鏈有關係，目前也不排除病毒早已在社區。

邱冠明今（18）日早上接受媒體訪問時指出，因應最近疫情變化，亞東醫院上周二至周四已做全院普篩，全數都是陰性，但從有限的資源裡來看，並沒有辦法判斷確診護理師的傳播鏈，需進一步做基因定序才能判斷和哪一條傳播鏈有關係。

新北市長侯友宜也表示，到目前為止前一段時間亞東醫院也是全院普篩5千人，結果都是陰性，為了因應確診陽性護理師，展開第一輪、第二輪篩檢，目前篩檢結果也都是陰性，會持續篩檢，並把5千人篩完。

邱冠明說，因應此一事件，亞東醫院從昨天開始，重複上周疫情的檢查，除了對特定有接觸個案，以2到3天重複週期性篩檢外，全院非相關同仁也會全院PCR普篩，預計用3天時間完成。

另外，有醫師推測，該名護理師若不是在院內感染，病毒恐已在社區傳播，或是社區當中有潛在不明的傳播鏈，對此，邱冠明也說，不排除這個可能性。