據新華社微博消息，近日，由銀河航太自主研製的6顆低軌寬頻通信衛星正式出廠，這是大陸首次批量研製低軌寬頻通信衛星。該批衛星目前已運抵發射場，將於2022年第1季擇機發射。發射成功後，將構建衛星網路試驗網路，可實現單次30分鐘以上的連續通信服務。

2021年8月，大陸工信部宣佈中國5G基地台數與終端連接數占全球比重均超過70％，中國已建成全球規模最大的地面通信網路。而新的目標，正在向空間通信進發。

據《中國經營報》報導，早在2015年，美國航太發射公司Space X就公佈了「星鏈計畫」，並計畫發射1.2萬顆低軌通信衛星，建成後地面使用者可直接通過終端連接衛星，實現全球網路通信。這一計畫的誕生，也間接拉開了全球衛星互聯網產業的競爭大幕。除美國外，目前包括歐洲、日本、韓國等通信技術領先的國家和地區都提出了衛星網路計畫。

按照衛星軌道高度不同，通信衛星按距離地面高度可分為低軌、中軌和高軌三類，其中低軌衛星軌道高度通常在500km～2000km，由於部署距離低，具備「低延遲、低輻射、低成本」等特性，且不用架設基地台，信號覆蓋不受地域限制，故與5G形成互補，被視為現有地面網路通信的有效補充。

值得注意的是，將低軌衛星通信需使用的非地面波（NTN）技術納入5G範疇，正是全球通信標準制定組織3GPP正在努力的目標。2021年9月，3GPP公佈5G技術標準的R17版本將於2022年凍結發佈，標準將首度引入非地面波技術，以作為5G標準的一部分。業內廣泛認為，這對於移動與衛星通信產業而言，將是一座重要里程碑。

TrendForce研報預估，截至2022年全球衛星市場產值將有望達2950億美元，年增長率達3.3％。尤其是在中國，受物聯網需求與有限軌道資源驅動。預計2021～2035年中國衛星網路總產值或可達9337.7億美元。

有相關數據統計，2021 年全球共進行航太發射活動144次，向太空送入1816個航天器，其中近地軌道1777個。大陸在2021年發射衛星的數量為97顆。