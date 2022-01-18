已遭懲戒法院判決撤職的彭日發等6名退輔會官員，任職榮民之家輔導員工作期間，收受葬儀社負責人的賄賂，放任廠商省略簡化或沿用殯葬項目，最高法院斥責6人收賄讓近50場公祭出現殯葬規格或需用人力省略或簡化，分別判刑1年2月到2年8月不等徒刑定讞。

前花蓮榮民之家輔導室主任彭日發被依不違背職務收受賄賂罪，處有期徒刑1年2月，緩刑3年；輔導員黃僑生及王正明判刑2年，緩刑5年；郭佳雄判刑1年10月，緩刑4年；程建中判刑1年6月，緩刑4年；施建武判刑2年8月。

花蓮榮家在2008年辦理花蓮地區單身亡故榮民殯葬事務招標事宜，禮儀社得標後，承包廠商為能於日後辦理榮民殯葬事務時，給予方便，以降低成本增加利潤，以金錢行賄承辦單位，並答應只要是榮民治喪相當級數以上之案件，每次均可獲得回扣。

其中王正明被抓包有兩場公祭「靈車車頭未飾鮮花」，違反標案合約的靈車規格；施建武承辦的7場儀式，出現樂隊人數不足合約規定的10人，或抬棺工人不到5人的狀況，經調查發現都是收錢放水。