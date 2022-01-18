一項廣受關注的民意調查今天顯示，澳洲總理莫里森因Omicron變異株疫情處置方式引發民眾不滿，支持率下滑。在野勞工黨的支持度則在聯邦大選前數月躍居領先。

研究公司Resolve Strategic替「雪梨晨驅報」（Sydney Morning Herald）所做的民調顯示，莫里森（Scott Morrison）及其自由黨/國家黨聯合政府在處理經濟、就業、衛生以及Omicron掀起的新一波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情上，已讓選民失去信心。

這份調查於1月11日到15日間訪問1607名選民。澳洲法院是在民調過後的16日做出裁決，支持澳洲政府撤銷網壇巨星喬科維奇（Novak Djokovic）的簽證。

男網世界排名第一的喬科維奇沒有接種COVID-19疫苗，而是以醫療豁免方式赴澳挑戰澳洲公開賽，引發澳洲民眾反彈，也成了莫里森一大政治難題。

莫里森支持度一直遙遙領先他的對手、勞工黨（Labor）領袖艾班尼斯（Anthony Albanese），但已丟了兩個月前還享有的兩位數領先幅度。最新民調顯示約38%選民希望莫里森繼續擔任澳洲領導人，31%支持艾班尼斯。

自去年11月以來，勞工黨初選支持率則從32%上升到35%，執政黨支持率下滑5個百分點來到34%。

莫里森必須在5月前召開大選。但他在Omicron變異株疫情的因應方式一直飽受批評，這支高傳染力變異株肆虐下，澳洲單日新增染疫人數一再飆升、翻新紀錄，進而讓住院率上升，醫療量能吃緊。

但這個月稍早，與其重祭防疫措施，莫里森反而指示澳洲必須「挺過」這波Omicron帶來的疫情，放寬對密切接觸者的隔離限制，以減輕企業面臨的人力短缺壓力。

不過，對莫里森來說，民調落後也非新鮮事。他2019年也是在選前民調落後下，跌破眾人眼鏡贏得國會選舉，繼續執政。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1110118