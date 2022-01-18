立法院朝野黨團持續針對「111年度中央政府總預算案」進行協商，國民黨立法院黨團總召費鴻泰（中）、立委賴士葆（右）、曾銘宗（左）18日召開記者會，表示國民黨團針對2.26兆的總預算提出4620案是嚴格把關，批評民進黨團的74案是全面放水，藍營會針對5大重點嚴審預算，把關到底。（黃世麒攝）

立法院朝野黨團持續針對「111年度中央政府總預算案」進行協商，國民黨立法院黨團總召費鴻泰（左二）、書記長陳玉珍（右起）、立委賴士葆、曾銘宗18日召開記者會，表示國民黨團針對2.26兆的總預算提出4620案是嚴格把關，批評民進黨團的74案是全面放水，藍營會針對5大重點嚴審預算，把關到底。（黃世麒攝）

國民黨團舉辦記者會，重申嚴格監督把關的立場。（國民黨團提供）

【全程影音】2.26兆總預算61席綠委僅提74案子 藍黨團喊話：嚴格監督把關到底！

國民黨團提案數多達4620案創紀錄，國民黨團強調是嚴審預算，並非「案海杯葛」，黨團總召費鴻泰直言，高達2.26兆元的總預算，國民黨一定嚴格把關，反觀民進黨全部只提74案，完全執政、完全放水，根本成為府院的附庸，心中只有黨意沒有民意。

費鴻泰指出，民進黨說我們送出4620案，民進黨跟側翼說我們是「案海」，中央政府有46個預算單位，每個單位有上百個預算科目，國民黨38位立委把關預算，提4620個預算案，國民黨立委對每部會平均只提出2.6案，「我還覺得太少」。

費鴻泰表示，反觀民進黨，民進黨團根本是府院的附庸，不顧民意、只顧黨意，只有上面老闆的意思，全部只提出74案，民進黨完全執政完全放水，國民黨團是嚴格把關審查。

國民黨立委賴士葆指出，4600多案一點都不是「案海」，國民黨是認真把關，審查預算，他提的預算刪減案快500案、主決議案約50案，每個案子都是他自己寫的，都是有憑有據，但政府部門協商時卻一毛錢都不給刪，要撤案或改主決議，「那樣協商有什麼意義」。

他直言，外交部長吳釗燮任內斷交六國，各司預算卻一毛不給刪，國家傳播委員會、中央選舉委員會本應為獨立機關，但表現卻成民進黨的附屬機關，因此國民黨團提案將此三長的特別費刪減一半，合情合理，但各機關一步不讓、一毛不刪，「那就只好來表決吧」。

黨團書記長陳玉珍強調，民進黨立委61人，總預算案總共提案74件，平均一人只提不到兩件，「這樣是有認真為人民把關嗎？」這顯現民進黨立委只服從黨意，護航政府，沒有跟人民站在一起，呼籲民進黨勿汙名化國民黨團，過去一年天災人禍不斷，審查預算就是督促政府往好的方向走。