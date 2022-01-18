桃園八德區北景雲聯合市民活動中心，18日1922預約接種人數為65人，另外隨到隨打BNT疫苗準備2000劑。（陳夢茹攝）

桃園疫情不斷升溫，市長鄭文燦今（18日）宣布「國高中考完期末考直接放寒假」，桃園市教師會理事長張瓊方指出，國三的寒輔因牽涉學生升學，校方在自行評估是否停辦上須承受不少壓力，希望市府給予學校行政指導，建議是否停辦；對此鄭文燦回應，目前正和教育局、各級學校討論是否將寒輔改為線上課程。

張瓊方表示，的確已經接獲不少學校自行停辦寒假課輔，不過多數都是國一、國二停止辦理，但國三牽涉到學生的升學權益，許多學校傷透腦筋，畢竟還要顧及家長對孩子的期待。去年市府也沒有統一宣布是否停辦，學校在辦學第一線承受不少壓力，希望市府能給各級學校停辦的標準，再讓各校自行評估。

張瓊方說，高中部分因高三已經考完學測，不會有升學問題，而高一、高二有些學校會辦理寒輔或營隊，不過高中相對於國中來說彈性比較大，且不會是全校學生參加，因此還是國中端比較需要市府給建議做法。

某國中校長坦言，「要考量家長和孩子的期待，又要兼顧防疫，真的兩難！」。另有校長表示，目前學校國一至國三寒輔全停辦，不過由於有部分家長及國三學生希望能夠衝刺成績，寒假期間若要到校自習者，則會安排行政同仁輪流看顧。

鄭文燦回應，教育局和各級學校正在研究是否要將寒輔改成線上課程。談及安親班是否也要跟進停辦、防疫作為是否要提升？鄭表示，因考量有家庭照顧需求，因此安親班會留著，至於防疫作為包括疫苗要打好第2劑、鼓勵打第3劑外，並減少跨班交流。

鄭文燦說，到底是清零政策或者與病毒共處，這要由指揮中心專家討論決策，就桃園的立場來說，桃園是國門的GATEKEEPER，會盡力把每個從機場衍生的社區個案，家庭、職場、學校、社區各種活動的足跡擴大匡列、擴大採檢，確保社區的安全。疫苗打完第3劑後，群體保護力大幅提升，不過第3劑要打到什麼樣程度，這個是要看疫苗的供應及民眾施打意願，他是認為要盡快讓第3劑保護力也提高。