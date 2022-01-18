國際足總年度大獎「最佳男子球員獎（俗稱足球先生）」18日揭曉，本屆共有萊萬多斯基（Robert Lewandowski）、梅西（Lionel Messi）、薩拉（Mohamed Salah）3位候選者，最終是波蘭球星萊萬多斯基完成2連霸。同時C.羅納多（Cristiano Ronaldo）雖未入圍，他仍抱走了國際足總特別獎，因為他去年打破足球史的國家隊進球紀錄（115球）。

萊萬目前效力德甲的拜仁慕尼黑，他2020-21賽季29戰踢進41球刷新德甲紀錄，助隊拿下聯賽冠軍，他上屆也在足球先生大獎的最終候選擊敗了梅西與C羅。不過由《法國足球》雜誌評選的年度金球獎，去年12月頒給梅西，讓他成為史上唯一的7次獲獎者；屈居第2的萊萬只拿到最佳前鋒獎，當時就有不少球迷為他不平。

總計萊萬拿下2020年、2021年世界足球先生，梅西拿到2021年金球獎（2020年金球獎因疫情取消），萊萬還有一個IFFHS（國際足球歷史和統計聯合會）的年度足球先生獎。梅西最後的完全統治是在2019年，當年他包辦兩個大獎。梅西目前效力法甲巴黎聖日耳曼，他轉隊之前在西甲巴塞隆納47戰踢進38球。

C羅獲得特別獎之後說：「感謝國家隊的隊友過去20年來給我的支持，紀錄原本是109球對吧？所以超過6球了，我很自豪。我5歲開始踢球，即使很快就要37歲，我對比賽的熱情還在，希望可以繼續踢個4或5年。」