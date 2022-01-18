女大生上網抱怨鄰居整天「人與人連結」。（翻攝Dcard）

鄰居製造噪音令人困擾，如果是「愛愛」太大聲，更是讓人尷尬萬分。一名女大生上網哀怨表示，隔壁鄰居進行「人與人連結」，還從黑夜到白天都在吵，讓她快起笑（發瘋）。眾多網友看完，紛紛獻計，教女大生如何「加倍奉還」。

「隔壁鄰居在做愛」，一名女大生在Dcard崩潰發文表示，鄰居「早上做，下午也在做，已經做一整天了」，且從半夜就一直吵，還說對方做完就開始聊天，然後聊一聊又繼續做，讓女大生快起笑，超想播A片播超大聲反擊。

眾多網友看完也紛紛獻計：「大悲咒回擊」、「去她房間門口大喊play one」、「音響撥放個心經給他們聽」、「錄音起來用喇叭播最大聲反擊！姐妹不能輸！」、「播國動的歌給他們聽」、「擺個10張8張椅子，你就可以開始收門票了」、「妳可以買大聲公聽到他們在做愛的時候，大聲喊著麻煩隔壁正運動的鄰居麻煩小聲一點，這樣已經造成我的困擾了，或者寫一張單子貼在他家門外也可以」。

之前也有網友在臉書社團分享，某鄰居每天半夜玩遊戲，邊玩邊罵「趕羚羊」，讓人不勝其擾。結果就有人在該鄰居門口貼了一張紙條，署名「老是被你做愛聲吵醒的鄰居」，還建議「可以上『華根初上』跟FBI尬一下」，超幽默的抱怨內容讓人笑翻。