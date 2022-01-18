住在台中市的一名老翁，平日都在南屯區活動，因有要事臨時要去烏日，不熟悉路況，僅依照路上指標前進，見許多車輛都行駛台十七四匝道上橋，不以為意跟上去，員警見狀鳴笛示警，老翁並未熄火停車，員警擔心他騎上快速道路，以百米速度跑向老翁攔下機車，老翁才驚覺差點闖禍。

台中市警察局第四分局南屯派出所巡佐陳照園、警員張雅惠執行巡邏勤務，巡經轄內環中路與五權西路口，見到一名老翁騎乘重機車直上74縣環中路匝道口。

員警見狀鳴笛示警提醒，老翁疑惑停頓半晌，卻絲毫沒有停車熄火的打算，最終員警以百米速度跑向老翁攔下機車詢問狀況，才知道老翁要前往烏日，原是應走筏子東街，不料行經岔路看到許多車輛都往橋上走，就糊里糊塗地跟著騎上中彰快速道路，幸遇員警機警快速反應，化解這一場烏龍。

老翁驚魂未定地表示，平常都在南屯區活動，這次因有要事臨時要去烏日，本身不熟悉路況，僅依照路上的指標前進，見許多車輛都行駛匝道上橋，他也跟上去，直至巡邏員警及時阻止。

員警協助老翁下橋後，也告知普通重型機車是不能行駛於快速道路，否則違反《道路交通管理處罰條例》，最高可處6000元以下罰鍰。

老翁聽聞頻頻向員警致謝，感謝員警的提醒，除了保護用路人安全外，年關將近，幫自己荷包省了一筆支出，算是間接賺到了紅包錢。

南屯派出所所長江松泳表示，民眾將普通重機車騎上快速道路，未依標線指示行駛，依照《道路交通管理處罰條例》第33條規定，可處3000元至6000元罰鍰，提醒民眾上路前多熟悉路況，謹慎行車，以免釀成意外。