明基材(8215)2021年受惠於面板景氣轉佳，帶動營收創下2015年以來最高，前三季每股盈餘達到2.21元，法人估計全年每股獲利將超過3元。展望2022年，第一季受工作天數影響降溫，但電池隔離膜訂單出貨增溫，加上偏光片朝高值化布局，法人看好今年營收、獲利有望再優於去年。

2020年爆發疫情以來，面板景氣循環向上，需求大增下帶動偏光片供不應求榮景，明基材2021年營收164.82億元，年增9.5％，雖然第四季面板有雜音，但營收維持在40億元以上，且季增0.7％，優於預期，主要來自偏光片客戶新產品推出，同時高階電視單價較高帶動。

今年第一季因有長假加上疫情導致消費性醫療產品銷售可能受到影響，預期較上季下滑，但法人預期仍優於去年第一季。

主力產品偏光片今年預期仍維持供不應求狀態，加上明基材配合客戶持續往高值化產品發展，產品組合轉佳，且光學膜、隔離膜與醫用佔比逐季提升，毛利率可望維持高檔水準。

電動車趨勢不變，明基材近年來跨入電動車電池隔離膜市場，日系客戶新車款上市後已開始貢獻獲利，今年將再取得第二家日系車廠認證，年底前相關產能倍增；另外，醫療產品事業擴大，今年非偏光片業務將提高到2成以上，明年有機會拉高到3到4成水準，降低面板景氣循環波動影響。