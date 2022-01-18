去年東協國家雖飽受疫情肆虐，但據CRIF中華徵信所統計，台灣上市公司去年前3季在東協10國共投資1151家轉投資事業，認列投資收益就高達2347.09億元，較2020年同期的認列投資收益610.24億元，成長284.62％，其中最大關鍵在海運三雄萬海(2615)、長榮(2603)及陽明(2609)各有一家子公司出現獲利爆發性成長，3家公司合計認列投資收益高達1083.94億元，其中Wan Hai Lines (Singapore) Pte. Ltd.、陽明（新加坡）私人有限公司在2020年同期投資收益各僅22.83億元、0.65億元，而長榮旗下的Evergreen Marine (Asia) Pte. Ltd.則是2021年6月才新成立的新子公司，CRIF中華徵信所估這3家公司在第4季合計仍可貢獻360億元投資收益。

此外，聯發科技旗下的MediaTek Singapore Pte. Ltd.可望貢獻約110億元投資收益，加上其他上市公司東協子公司在第4季合計則也可再貢獻約300億元投資收益，因此估計全體上市公司2021年來自東協10國的投資收益可望創下3117億元的歷史新高。不僅創下歷史新高，並較2020年的認列收益的951億元大幅成長228％。

雖然全體上市公司2021年前3季認列東協投資收益高達2347.09億元，不過在所投資的1151家公司中有獲利的公司只有420家，虧損公司為335家；另外有396家公司認列投資收益則為零，可能因其投資收益已併入上一層投資公司，或少於千元所致，因此這420家構成東協獲利的主要來源。

CRIF中華徵信所進一步分析指出，統計全體上市公司2021年前3季來自東協各國的投資收益中來自新加坡的投資收益就高達2024.90億元之多，占整體東協投資收益的86％，可見新加坡不僅是上市公司在東協的資金中心，也是重要的製造服務及轉運中心，其地位穩固。其次，來自馬來西亞的投資收益也超過180億元，越南、泰國及柬埔寨則各自貢獻72.11億元、52.83億元及11.66億元，貢獻度排名第3名至第5名。投資虧損擴大的是緬甸和寮國，另外汶萊則是投資收益衰退。

上市公司在東協投資收益雖然大增，不過若與中國大陸投資收益相比較仍然有很大一段差距。CRIF中華徵信所分析指出，全體上市公司在2021年前3季認列中國大陸轉投資收益為4017.78億元，較前3季東協投資收益高出約1761億元，估計第4季上市公司來自中國大陸的投資收益仍可能高達1800億元，全年上市公司來自中國大陸投資收益可望突破5900億元，上看5908億元，較東協投資收益高出2790億元，此一數字差距已相當於東協2021年全年投資收益近9成，顯示上市公司對中國大陸的獲利依存度仍高，但當海運運價逐步回復正常後，明後年上市公司東協投資收益則可能因而下滑。