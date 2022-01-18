民進黨立委莊瑞雄。（林縉明攝）

民進黨立委周春米。（林縉明攝）

民進黨立委莊瑞雄、周春米、鍾佳濱表態參與屏東縣長初選，莊瑞雄日前質疑，周春米集結國民黨地方勢力干預初選，呼籲拒絕與魔鬼共舞，引發周春米不滿，兩人隔空交鋒。莊瑞雄今表示，國民黨介入民進黨內初選地方眾所皆知，不用遮遮掩掩，道不同不相為謀，引進其他政黨介入初選不太好。周春米則說，初選是比政績、服務及未來縣政規畫，服務及民調不分藍綠，會盡全力爭取各界支持。

另名對手鍾佳濱表示，選舉各政黨各憑本事，政黨政治是責任政治，如果爾虞我詐，混入別人家臥底，這不是光明的作法，各政黨應該各自約束，尤其魔鬼藏在細節裡，派魔鬼去臥底不可取。

民進黨屏東縣長初選競爭激烈，面對國民黨地方勢力力挺周春米，莊瑞雄表示，候選人本身要守住政黨分際，初選是檢驗候選人理念價值及操守，如果引進其他政黨介入不太好，應該交由屏東縣民評斷。

莊瑞雄說，初選很快就會結束，民進黨團團結一致對外，競選手法光明磊落，把自己表現跟理念給選民知道就好。

周春米則說，這幾天來很多民進黨的支持者認為部要有太多攻擊造成負面印象，初選還是要回到爭取人民支持，不分藍綠，比政績、服務跟想法，這是大部分民眾想要看到的。

鍾佳濱認為，初選應該談未來縣政規畫及立委任內表現，邀請其他兩位對手也提出政見，回歸政策討論，選民才能挑出最適合人選。對此，莊瑞雄、周春米皆認為可以坐下來好好談。