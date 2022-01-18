麗星郵輪（Star Cruises）母公司雲頂香港18日開盤前停牌，公司表示，有關提取8800萬美元備用融資的法律訴訟，於德國時間17日法院駁回公司對梅前州的申請，內容包括要求梅前州滿足公司的動用要求，並允許其按照備用融資協議的條款及條件，提取梅前州備用融資。

雲頂香港表示，一直尋求獲得現有合約承諾下的其他各類替代流動資金來源，包括向Global 1融資協議參與銀行，申請發放公司目前存放於Global 1融資協議項下，流動資金儲備帳戶中的8100萬美元自有資金。

至今，參與銀行尚未批准相關付款。這對公司的流動資金來源造成即時及重大的缺口，而在無法提取梅前州備用融資進一步影響公司在其融資安排到期時履行其財務責任的能力。

雲頂香港表示，已作出相關努力並與債權人及其他持份者進行長時間磋商，惟各方之間尚未就有償付能力、達成一致共識及互為條件的重組解決方案達成最終協議。董事會將有可能擬於百慕達時間18日向百慕達主管法院提交本公司的臨時清盤呈請。