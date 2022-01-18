民間智庫紐西蘭經濟研究院（NZIER）18日公布，紐西蘭去年第四季企業信心與需求均下降，主要是受到新冠疫情爆發所拖累。

該調查把受訪中，對前景悲觀的企業所占比率，減去樂觀企業數比率後所得的淨比率，結果發現第四季對前景悲觀企業的淨比率，從第三季的11％大幅增加至28％。經季調後，悲觀的淨比率從11％增加至34％。

另外，第四季的企業產能使用率，從第三季的96.1％下滑至89.5％，反映市場需求在下滑。

NZIER指出，防疫限制令勞動力嚴重不足，導致薪資水準不斷上升，從而增加企業的經營成本。淨61％企業在第四季的經營成本增加，創2008年6月來最高的淨比率。

NZIER在報告中指出，隨著通膨壓力持續加速上升，會促使紐國央行繼續採取緊縮貨幣政策。

紐國央行去年11月做出連續兩個月升息的決定，並表示為了抑制消費者物價不斷攀升而可能進一步升息。