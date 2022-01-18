大陸房企債務危機仍未解決，不少房企先購回部分債券以證明資金流動性穩定。碧桂園17日晚間公布，購回兩期優先票據，分別是於2022年7月到期的4.75％優先票據和於2026年4月到期的7.25％優先票據。

香港經濟日報報導，碧桂園本次回購兩期各為500萬美元，公司表示，將繼續監察市況，並於適當時候進一步購回其優先票據。

然而，碧桂園股價卻未見底，17日大跌8.1％，報5.87港元，創2017年5月以來新低。18日早段盤中上漲6.13％，報6.23港元。

同系物管公司碧桂園服務17日亦大跌9.1％，報39.45港元。碧桂園服務公布，17日斥資1134.5萬元回購28.7萬股，回購價為每股39.5港元至39.55港元。18日盤中報39.55港元，漲幅為0.25％。

數據顯示，碧桂園2021年歸屬本公司股東權益的合約銷售金額約人民幣（下同）5580億元，歸屬本公司股東權益的合約銷售建築面積約6641萬平方公尺。