18日環境風場為東北風，中部以北地區位於迎風面，擴散條件佳，空氣品質多為良好等級；雲嘉南以南位在下風處，污染物稍易有累積情形。依10時監測結果，北部、竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖地區多為「良好」等級；雲嘉南及高屏空品區地區為「普通」等級。
依監測資料顯示，18日受東北季風影響，環境風場為東北風，中部以北空品區擴散條件較佳；雲嘉南以南位在下風處，稍有污染物累積。
竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「良好」等級；北部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。
未來一週，18日至20日東北季風及華南雲雨區影響，北部至竹苗空品區位在迎風面且易有雨，擴散條件佳，下風處污染物仍易累積；21、22日東北季風稍減弱，西半部地區擴散條件轉差，留意污染物累積情形；23日環境風場逐漸轉東北風，迎風面擴散條件轉佳，下風處仍易累積。
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