國民黨主席朱立倫今上午到嘉義縣朴子配天宮參拜。（呂妍庭攝）

3監委查張麗善胞弟案 朱立倫：應標準一致 不要雙標

國民黨主席朱立倫今上午到嘉義縣朴子配天宮參拜，被問到監察院派3監委赴雲林調查雲林縣長張麗善胞弟占用山坡地案，朱立倫強調，台灣不能有選擇性辦案，更不夠有雙重標準，監察院相關作為是否有過度、渲染，或是時機點的選擇，我想民眾都看得很清楚。

朱立倫今被媒體問到繼宜蘭縣長林姿妙後，監察院派出3監委調查赴雲林調查張麗善胞弟張啟盟占用山坡地案時，朱立倫說，對於檢、警、調、聯，還有監察機關作為，他們是獨立機關，我們都予以尊重，但台灣不能夠有選擇性的辦案，更不夠有雙重的標準。

朱立倫說，不管是張麗善或其他縣市長，相信這些一定要秉公處理、嚴格遵循相關法律，監察院的相關作為是否有過度、渲染，或是時機點的選擇，「我想民眾都看得很清楚」，這也是大家對於台灣常常變成「政治辦案」或「政治調查」，或是特定目的、雙重標準，也是大家感到最疑惑，也最不滿的，我覺得應該要用一致的標準，要避免政治的考量、避免特定政黨的針對性。

張麗善昨晚在臉書談到弟弟張啟盟農地開墾爭議，表示為讓外界信服，縣府去年9月13日已主動將張啟盟移送地檢署偵辦，而她的態度從頭到尾很清楚，一切就是依法行政、依法裁處。