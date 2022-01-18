台中市政府今（18）日前往屯區藝文中心召開行動市政會議，市長盧秀燕主持會議表示，台中疫情相對平穩，因此市府繼續到各區召開市政會議，與地方面對面溝通，讓施政更接地氣；她指出，農曆年節將至，許多國外市民朋友返鄉過年，截至昨日在台中居檢人數達到4953人，是近半年來最高的量，目前居檢旅館量能使用率86.5％。

盧秀燕表示，1月31日就是除夕，許多在國外的市民朋友返鄉過年，回國後進行居家檢疫。台中是國際城市，平時在台中居家檢疫的人數約維持在1500人左右，近期民眾返鄉準備過年，到昨日為止，台中居家檢疫人數達到4953人，近5000人，居檢人數是平常3倍，這是去年下半年到今日為止的最高紀錄，估計這是過年前最高峰。

盧秀燕也強調，即使回來這麼多人，感謝市府觀旅局輔導防疫旅館調度得宜，4953人絕大部分在居家檢疫替代所，少部分人可能另有安排在集中檢疫所等，目前旅館量能使用率86.5％，還有404間居家檢疫替代所空房，她也歡迎民眾回家，但一定要遵守防疫規則，居檢期間不要趴趴走，避免產生防疫破口。