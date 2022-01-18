2014年基隆市政府辦理鐵人三項競賽活動，參賽的蔡姓男子騎自行車因馬路坑洞摔車，並撞擊路旁護欄重傷，導致下半身癱瘓，蔡訴請國賠，基隆市政府判賠967萬多元，市府向中華民國鐵人三項運動協會求償，一審駁回，二審認為協會須負一半責任，判賠483萬多元。可上訴。

蔡男起訴主張，他在2014年9月20日參加競賽，因基隆市湖海路2.6公里處的賽道有坑洞，導致單車震動彈跳而重心失衡，撞擊路邊水泥護欄後倒地，他受有頸椎等多處嚴重骨折的損傷，並致雙下肢癱瘓等永久性傷害，訴請國賠1559萬7953元。

國賠訴訟案件，法院認定市府放任路面坑洞不補，且此賽事編列了賽道檢查費用卻仍發生意外，市政府明顯有疏失，應負起國家賠償責任，蔡男未注意車前狀況也須負30％的過失責任，經扣減金額後判決基隆市付共須賠償蔡男及其女兒共967萬4963元定讞。

2020年基隆市政府賠償蔡男及其家屬後，主張鐵人三項運動協會賽前已知悉賽道上存有坑洞，仍認安全無虞而未通報，致蔡男受傷須負賠償責任，基隆地方法院一審判決市府敗訴、駁回請求。

台灣高等法院二審認為，協會負有檢查賽道之責，如有不合格之情應通報，但協會將不合格賽道判斷為合格賽道，讓競賽於坑洞未填補之情形下舉辦，致蔡男因而受傷，須負50％責任，判決協會須賠償基隆市政府483萬7481元。可上訴。