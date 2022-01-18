來自土耳其的吳鳳在台灣發展演藝事業，並在台灣落地生根，吳鳳和台灣女孩Rynne結婚、生下一對女兒，親民的吳鳳也不吝嗇在網上分享台灣與土耳其2地的思維和文化差異，而吳鳳近日就發文透露，3歲小女兒突然問他：「爸爸，為什麼我們房子沒有庭院？」吳鳳和老婆也藉此機會，和女兒聊房價，幫孩子建立金錢觀，吳鳳事後也正能量說：「我很滿足現在小小的房子，不過有夢最好，也許有一天會有庭院的房子喔！」

吳鳳近日在臉書發文：「小女兒早上問我：爸爸，為什麼我們房子沒有庭院？」吳鳳感慨，這個問題人都知道，但對小朋友來說，房價這件事很難理解「畢竟孩子的世界庭院很容易打造出來！」不過，在吳鳳還沒回答女兒之前，老婆就先開口：「寶貝，庭院的房子很貴很貴！等你長大如果你賺錢也許可以買，但是目前我們好好珍惜現在有的房子」。

吳鳳希望藉此機會，讓孩子認識「錢」，以及尊重父母的工作和手上的資源，吳鳳還想起，父親曾告訴他：「工作跟收入這兩件事是神聖的，不能隨便開玩笑」，起初吳鳳不太懂，直到爸爸帶他去顧店，吳鳳才知道什麼是「賺錢」，也懂了原來一整天要打拼，才有一個收入。

因此，吳鳳也想把這個觀念教給女兒：「不想要她們認為要什麼就有什麼，我想要讓她們也懂工作跟賺錢都是很珍貴。更重要的是不要讓孩子變成一直要錢，為了錢而活。」最後，吳鳳也正能量說：「我很滿足現在小小的房子，不過有夢最好，也許有一天會有庭院的房子喔！」發文獲得網讚他教育觀和想法都很正確。