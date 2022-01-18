台中市一名72歲李姓老翁趴坐在南屯區騎樓的機車上，員警獲報馳赴現場，定睛一看覺得老翁很面熟，回想起昨日才親送老翁返家，未料今日氣溫急凍，老翁下半身未穿褲子，上身僅著單薄衣物，全身凍得直發抖，員警勸說下，老翁始願意坐上巡邏車，護送他平安返家。

台中市警察局第四分局大墩派出所巡佐莊文和、警員林郁志、吳祥豪接獲民眾報案於南屯區一處騎樓見老翁趴坐在騎樓的機車上，員警熱心護送平安返家。

李姓老翁家屬向員警表示，老翁年紀大，最近天氣變化劇烈，常無故外出後就忘了回家的路，對於這次寒流來襲，老翁竟未穿褲子出門十分不解，但卻莫可奈何。

所幸處理的員警先前曾親送老翁回家，看到這位熟悉的面孔，在確定老翁身體無礙的前提下，隨即將其安全載返位於精誠路的住家，家屬對於員警暖心的舉動感激，大讚員警好有愛心。

所長曾一峯呼籲，民眾應隨時留意家中長者及年幼的孩童之行蹤及動態，若家屬有走失之虞，可在其手上佩戴手環，寫上聯繫方式，俾利警察透過相關資訊盡速聯繫家屬釐清身分。