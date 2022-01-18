TVBS昨（17日）公布最新全國政治人物聲望調查，台中市長盧秀燕名列第八，比起去年4月的民調，掉了11個百分點，但在區域方面，「中彰投」選民對盧秀燕的滿意度不減反增，從55％上升到58％。對此，國民黨台北市議員羅智強直言，在綠色狂風暴襲下，盧民調逆勢上揚，媽媽市長就是強，更有台中在地網友直言，盧秀燕上任真的很辛苦，當然要支持下去。

羅智強今（18日）在臉書發文表示，中二補選過後，民進黨磨刀霍霍向著盧秀燕，媒體、網軍全面打壓，但最新TVBS的民調顯示，雖然盧在「全國」的民調，因執政者撲天蓋地的攻擊，造成了影響，但真正住在「中彰投」的中部選民，對盧秀燕的施政滿意度卻是從55%上升至58%。

在綠色狂風暴襲下，羅智強直言，盧秀燕反而上升了3%，這就是媽媽市長的真實力，用政績和努力，贏得在地的民心，「媽媽市長，就是強」。

此外，羅智強也分享一個好消息，台中市府公告了囤房稅草案囤房大戶最多課3.6%稅率，希望能平抑房價，多給年輕人機會，囤房稅以及社會住宅的落實，使台中市居住正義的腳步又往前跨了一大步。最後，羅智強大喊「台中會更好，加油加油」。

大批網友也在其PO文底下留言表示，「如果連盧秀燕都被拉下台，那我真的對選民不再抱任何期待了」、「媽媽市長加油，真金不怕火煉，但是還要注意綠營的抹黑手段，不抹黑鬥臭，他們是不罷休的」、「物極必反，盧市長這樣認真，沒道理被打趴」、「我是台中市民當然支持她，自從她上任後真的做的很辛苦，當然用選票讓她繼續做下去」。