藝人鄭家純（雞排妹）近年積極轉型，更轉換跑道自創品牌拓展副業，昨(17日）透露將名下豪宅出售過程，竟被房仲業者偷拍爆料媒體，對方事後強調是為了和總公司呈報進度，讓她無奈表示為什麼說謊被戳破還要狡辯，坦言「對人性更失望」。

鄭家純收到經紀人傳訊，發現和房仲業務簽約的畫面被偷拍爆料，以拍攝角度來看是在店內拍的，因此打電話給房仲希望偷拍的人道歉，店長先表示是同仁拍攝，主要是看到匯報資料上有她的名字，出自仰慕才做出偷拍行為並爆料給媒體，不過對於這點她提出質疑，去年改過本名也未在社群分享，除非在名字旁加註，否則光看資料不可能知道真實身分，而且若是出自喜歡偷拍，為何媒體會收到？

提出種種質疑後，店長改口承認是他指使同事偷拍，只是為了和總公司呈報進度的業務作為，對此，鄭家純表示和其他房仲都是線上簽署，沒想到為了方便去現場反被設局，更難以接受店長主導整件事卻說謊，甚至企圖用幾句抱歉化解此事，直到沒辦法讓不存在的同事背黑鍋，才改稱是「業務作為」，讓她無奈道出內心話：「你的道歉不會是真誠的，不需要再多說什麼了，這件事情讓我滿難過，也對人性更失望」。

對此，網友紛紛回應：「不管是不是名人，偷拍都很讓人傻眼，更何況還是客戶簽約時」、「業務最重隱私權 大喇喇曝光客戶資訊操作自己曝光度的做法愚蠢至極」、「不論是什麼行業有無個人資料，即使是餐飲業也要經過當事人同意才能拍照，也要當事人同意才能上傳社群」。