南韓女團T-ara出身的前成員朴昭妍（又譯：朴素妍），出道時曾以甜美又精緻的臉蛋，與前凸後翹的火辣好身材受到大批粉絲的喜愛，但在2017年與經紀公司約滿後，她便退出女團致力於個人發展。今（18）日她也被南韓媒體爆出好消息，即將與穩交3年的足球選手趙佑民結婚，而她的經紀公司也出面回應了。

根據南韓媒體的綜合報導，朴昭妍在2019年時透過朋友介紹而認識了小她9歲的足球選手趙佑民，進而交往發展成情侶關係，而對方身材高大，長相卻十分靦腆、帥氣，目前正效力於水原足球會，表現相當亮眼受到不少人討論。如今，他們穩定交往3年也在近日產生了結婚的想法，不過趙佑民目前仍在比賽期間，所以他們預計在賽季結束後，才會開始籌備婚禮。

而消息一曝光立即在網路上掀起熱烈討論，隨後朴昭妍的經紀公司也出面證實，表示小倆口確實會在準新郎趙佑民結束本季的比賽後才會開始籌備婚禮，預計婚禮會在今年11月份左右舉行。

朴昭妍則是發文感謝粉絲12年來的支持與鼓勵，一直以來她也抱著感謝又抱歉的心，如今她也來到了「這一天」與大家分享結婚的好消息，將來她會以更成熟的面貌，提供更好的音樂及多樣的活動來回報大家，最後再次向粉絲們道謝，親口宣布婚訊。