由科技股領軍，周二香港股市上漲，目前恆生指數漲0.5%，為24338.33點。國企股漲近1%，報8545.08點。

周一（1月17日）美國適逢馬丁路德金恩紀念日，美股休市。

恆生科技股指數表現強勁，目前上漲1.32%，成分股漲多跌少，眾安在線漲逾6%，漲幅最大，稍早前一度漲逾11%。聯想跌2.9%，表現最弱。

其他成份股方面，比亞迪電子漲3%、騰訊跌0.4%、中芯國際漲4.6%、快手漲1.4%、華虹半導體漲2.9%、小米漲1.9%，瑞聲科技漲1%、百度漲1.9%、阿里巴巴漲1.17%。

美團續獲北水加持，股價上漲2.12%。星巴克宣布與美團展開業務合作。

博奕股漲多回吐，金沙目前小跌0.2%。銀娛跌0.7%。

安踏上漲4.5%，在藍籌股中表現最佳。

已連漲七天的匯控在盤中觸及近23個月新高（55.1港元）後回落，目前跌0.3%。

碧桂園購回兩筆優先票據，股價大漲7.3%。