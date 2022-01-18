北溪二號是一條經由俄國避開烏克蘭，繞經波羅地海通往德國和歐洲的一條新建天然氣管線。在歐洲各國力圖減少核電和燃煤發電廠之際，天然氣供應和發電被視為未來的能源轉型必要道路。然美國一直反對該管線，認為歐洲會因此更加靠向俄羅斯。

對於歐洲來說，北溪二號是能解決能源價格高漲問題和邁向潔淨能源的重要過渡路徑；而俄羅斯除了把該管線視為賺錢捷徑之外，更重要的是能展現地緣政治的實力。外界估計，在天然氣之後，俄羅斯更會在下次世代能源氫氣上展現其經濟和地緣政治影響力。

北溪二號天然氣管線已經建設完成，在美歐俄羅斯三方角力中，目前更添加了烏克蘭的政治因素。俄羅斯在去年全年削減對歐洲的天然氣輸出，今年初開始更透過其它管線將天然氣向東逆回輸，除了進一步展現強勢的地緣政治實力之外，亦讓歐洲天然氣價格吃足苦頭。

然外界預估俄羅斯對歐洲能源的影響力會越來越大。國際能源署稱，隨著歐洲各國能源轉型加速，未來十年對天然氣需求將會下降，但是越來越多會透過進口來滿足需求，特別是從俄羅斯。此外汽車業和工業對氫的需求，也可能讓俄羅斯對歐洲擁有更大地緣政治影響力。目前歐洲許多國家的減碳策略，正試圖將氫作為化石燃料的替代產品，例如在鋼鐵業、水泥和重型運輸業。

目前幾乎所有的氫都是由天然氣生產出來，即所謂的藍色氫，並且生產地和消費地要靠得很近。未來也許要花費十年或數十年時間，綠色氫的價格才能降到與藍色氫相近，但兩者都將融入世界貿易中，供給工廠或新能源車使用。現今使用再生能源技術而生產的綠色氫，成本仍比常規的氫氣貴上數倍。

去年夏季開始，歐洲能源危機導致天然氣價格升至創紀錄高位。由於藍色氫的生產依賴天然氣，價格的急劇上漲讓藍色氫因此受到市場波動的影響；因此在綠色氫成氣候之前，俄羅斯仍將透過天然氣維持影響力。

但是無論如何，最終將形成一全球的氫貿易市場。國際再生能源機構上周五出示的一份報告指出，約30年後全球氫生產中，有三分之一將投入全球貿易，比例高於今天的天然氣；而氫投入全球貿易的占比將約當於今天的煤炭，其中大部分的出口將輸往歐洲和亞洲，兩處地方正力推再生能源，並且工業活動活躍。日本正試圖從沙烏地進口藍色氫，以及從澳洲進口綠色氫。

而儘管國內相關投資緩慢，許多歐洲國家可能成為氫淨進口國，這對俄羅斯將是好消息，特別是歐洲透過管線輸送的成本，將比透過澳洲而來的輪船運輸的成本低。國際可再生能源機構的報告稱，俄羅斯的既定目標是到2030年控制全球五分之一的氫氣市場。一些德國政治人物已經討論最終將北溪二號改造為一條氫氣管道。

俄羅斯駐歐盟大使Vladimir Chizhov在一月初表示，俄羅斯準備與歐盟發展氫計畫，包括在北溪二號架構之下發展。Chizhov並指出，現代技術使氫能成功地被利用，並與天然氣的混合輸送成為可能，像北溪二號這樣的新世代天然氣管線能滿足這一要求；而像烏克蘭的越境管線是不會提供這樣的機會。

目前各方仍不清楚對氫能源的押注是否奏效，部分人士懷疑藍色氫的碳捕抓成本高，以及認為綠色氫的成本競爭力還有很長的路要走；各國政府除非實施淨零排放政策、刺激需求、創造規模經濟來壓低價格，否則綠色氫將過於昂貴，無法取代化石燃料。