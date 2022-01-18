年假期間是家族團聚、出門旅遊的高峰，不論車票、餐廳、飯店更是一位難求，遠傳推出預約代訂好幫手「黑卡秘書」，可由專人代訂圍爐團聚的餐廳、家族出遊的飯店、甚至孝親的國際精品。

申請黑卡秘書，再送遠傳friDay影音優惠序號，虎年出外走春、居家追劇，遠傳全部一手包。

對於在外打拼的商務人士，遠傳也準備了新春返鄉大禮包，包含返台防疫旅館折扣、隔離時的影音休閒娛樂，以及開工後的出國上網優惠，遠傳強調，幫您一次「傳遍遍」。

根據第三方調查指出，2014年起國人自由行比例逐年增加，至2018年已成長近45％，顯示消費者對旅遊客製化需求提高。也由於消費者對旅遊內容的自主性增強，代表更多行程細節需親力親為，遠傳為提供用戶更便利、安心的旅遊體驗，推出「黑卡秘書」服務。

遠傳表示，黑卡秘書提供「旅遊饗樂」及「旅遊協助」兩大服務，包含餐廳、飯店、交通、票券、精品等代訂代購，以及出國在外證件遺失、緊急線上翻譯、法律資源、醫療諮詢、海外醫療協助等，都能交由黑卡秘書完成。消費者再也不用徹夜苦守各大購票系統搶票，便能輕鬆享受想要的旅遊體驗，不論在國內外遇到旅遊相關疑難雜症，也只要拿起電話，就能立即獲得24小時真人零時差服務，且使用紀錄可隨時查詢。

遠傳用戶只要於遠傳心生活App註冊即可線上申請黑卡秘書，388元可在3個月內享有3次服務（不含緊急線上文件翻譯）；1188元則可在一年內享有12次服務。即日起至2月28日，購買黑卡秘書服務，再享遠傳friDay影音14天暢看優惠，年假期間的娛樂由遠傳為您一手包辦。

受到疫情影響，海外商務人士返鄉過年更加辛苦漫長，遠傳體貼消費者，準備海外返鄉大禮包，包含用戶專屬AsiaYo防疫旅館最高1500元折扣金、遠傳friDay影音14天暢看優惠、以及出國漫遊優惠金。

即日起至2月28日，遠傳用戶透過遠傳官網提供之專屬折扣碼，至AsiaYo App預訂防疫旅館，結帳輸入折扣碼即可現折最高1500元折扣金，省荷包之餘也提供豐富多樣的房型選擇。 隔離期間遠傳friDay影音提供14天暢看優惠，好萊塢新片或同步日、韓跟播戲劇，通通隨選隨看，全球熱潮電影《永恆族》、紅遍全球的韓國演技派男神金秀賢及車勝元所主演的《某一天》，以及最新獨家跟播韓劇《Ghost Doctor》、《衣袖紅鑲邊》、《現正分手中》，和日本收視強檔《婚活偵探》等，遠傳強調，遠傳friDay影音眾多高畫質獨家好片，陪伴抗疫不無聊。

假期結束返回工作崗位，遠傳返鄉大禮包提供100元漫遊折扣金，出國在外也能隨時向親友報平安，遠傳推出的返鄉大禮包，包辦返鄉、隔離與出國各階段，絕對是海外商務人士旅遊首選。