針對監察委員下周將到雲林縣調查咬狗段山坡地一事，雲林縣長張麗善貼文表示，縣府一貫的態度，就是依法行政，有違規就開罰，有違法就移送。18日張麗善受訪時表示，對於立委蘇治芬子虛烏有指控與羅織罪名，她不再回應。

張麗善表示，縣長肩負的職責不會因為對象是誰而有任何改變，即便是自己的弟弟，若有違法之實，一樣從嚴處理，縣府去年9月13日已將張啟盟的農地開墾爭議移送地檢署偵辦。

她強調，針對本案農地開發爭議，她的態度從頭到尾很清楚，一切依法行政、依法裁處，她也明白姊弟的關係會受到質疑，所以就讓司法機關去釐清事實，她尊重司法、尊重監察院，若有違法，勿枉勿縱，從嚴從速辦理。

張麗善說，「我不夠聰明，不懂太多政治攻防的手段，也或許我不夠有野心，所以無法理解一個已經掌權20年的人的心態。鬥了20年了，她真的不累嗎？同樣身為女人，我能體恤她內心憎恨，她缺乏愛與包容，她必需要不斷找尋標的物，不斷的鬥爭，她真的很可憐。」

針對蘇治芬昨天深夜又在臉書貼文，張麗善表示，對於蘇治芬用盡各種政治操作影射特權，她大多選擇不隨之起舞，日後她也不再回應，把心力花在改善雲林鄉親的生活有意義多了，沒時間逞口舌之快。